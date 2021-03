Carlos Gonçalves: «Dalot está feliz no Milan mas falaremos sobre o futuro no momento certo»

Carlos Gonçalves, empresário de Diogo Dalot, garante que o português está feliz no Milan. O lateral marcou um dos golos da vitórias dos rossoneri (2-0) frente ao Verona neste domingo.





"Falei com ele ontem, ele estava muito contente, pelo jogo e pelo golo marcado. Foi muito importante para a equipa e para ele. É sempre bom jogar bem, como aconteceu em Verona. Quando ele veio para o Milan, sabia que estava a chegar a um grande clube, de história e tradição, um dos melhores do mundo. Foi por isso que escolheu os rossoneri. Quando se joga numa equipa assim, é normal disputar o Scudetto. O relacionamento com Ibrahimovic e os demais companheiros é excelente e ele está feliz no Milan", afirmou o empresário ao ‘Calciomercato’.Esta quinta-feira, o Milan defronta o Manchester United, precisamente o clube que cedeu Diogo Dalot aos rossoneri por empréstimo."Quinta-feira vai ser um jogo muito especial para ele. Neste momento é jogador do Milan, emprestado pelo Manchester United, e quer jogar bem no clube atual. Se fosse jogar com outra equipa, seria igual."Em Itália têm surgido notícias de que o Milan quer contratar o português a título definitivo, mas Carlos Gonçalves considera que ainda é cedo para abordar essa questão."No momento certo falaremos sobre isso também. Ele tem que treinar da melhor forma e aproveitar todas as oportunidades, o resto vai ser visto. Agora não há contactos, mas é normal. O foco está todo no campo. Depois falaremos sobre isso e veremos o que acontece", concluiu.