Casillas dá 'conselho' a Donnarumma e enfurece adeptos do Milan

Casillas está longe dos relvados, mas continua sempre de olho no que se passa no futebol. Desta vez, o agora diretor-geral adjunto da Fundação Real Madrid deu um conselho a Gianluigi Donnarumma, guarda-redes do Milan.





A mi juicio, Donnarumma debería jugar en un club con más solera. Error mío!! AC Milán tiene solera. Me refiero a más cache en Europa ahora mismo. Good night everyone!! See you tomorrow. Maybe.... — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 10, 2021

"Na minha opinião, o Donnarumma deveria jogar num clube com mais tradição. Erro meu. O Milan tem tradição, refiro-me a ter mais importância na Europa, neste momento", escreveu, no Twitter, após a vitória dos rossoneri frente ao Torino ( 2-0 ), da 17.ª jornada da Serie A. Ora, quem não gostou do tweet foram os adeptos do Milan que se apressaram a mostrar ao ex-guarda-redes do FC Porto o palmarés do clube.Recorde-se que Donnarumma está em final de contrato com o clube onde alinha o português Rafael Leão, atual líder do campeonato italiano.