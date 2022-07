Classe de Giroud vale vitória ao AC Milan

No primeiro teste de pré-época o Milan viajou até à Alemanha e derrotou o Colónia por 2-1. Sem Rafael Leão e outros 10 ‘pesos-pesados’ do plantel, que ficaram a treinar em Milanello, o campeão italiano contou com uma tarde inspirada de Olivier Giroud. Exatamente um ano depois de ter assinado com os rossoneri, o avançado francês de 35 anos fez os golos da equipa de Stafano Pioli... com muita classe! No primeiro (16’), após passe de calcanhar de Rebic, picou a bola sobre o guarda-redes com um toque subtil e encostou para a baliza deserta. Depois (26’), assistido por Brahim Díaz, recebeu sobre a direita, fletiu para o centro e atirou ao ângulo contrário. A bola sofreu um ligeiro desvio num defesa e entrou em ‘balão’, mas quando saiu do pé esquerdo do gaulês já levava ‘selo’ de golo.

Estugarda ganha com TT

Também na Alemanha, o Estugarda somou a 4ª vitória em outros tantos jogos na preparação para a nova temporada. Com Tiago Tomás no onze (saiu aos 63’) a equipa do avançado luso bateu o Brentford por 2-1. Bryan Mbeumo (12’) abriu o ativo a favor dos ingleses, mas Kastanaras (72’) e Tanguy Coulibaly (90’+2) operaram a reviravolta.



Inter evita derrota diante do Monaco



Num dos particulares de maior cartaz do dia de ontem, Inter e Monaco empataram a dois golos em Ferrara (Itália). O português Gelson Martins atuou a 2.ª parte pelo conjunto monegasco, que abriu vantagem de 2-0 com tentos de Golovin (7’) e Ben Yedder (30’). O vice-campeão italiano reagiu antes do descanso através de Gagliardini (42’) e igualou por Asllani (59’). Também empatado (1-1) terminou o duelo entre Tottenham e Sevilha, disputado na Coreia do Sul. Harry Kane (50’) inaugurou o marcador a favor dos spurs e Rakitic (64’) respondeu para os espanhóis.