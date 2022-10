«Como parar Rafael Leão? Pode ser que fique gripado...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafael Leão está de regresso à Serie A após os jogos da Seleção e o Milan conta com ele para voltar aos triunfos na visita ao Empoli. Depois de perderem em casa com o Nápoles na ronda anterior – o português ficou de fora por castigo –, os rossoneri não se podem dar ao luxo de perder novamente pontos. E Paolo Zanetti, treinador do Empoli, sabe bem que o maior perigo é o avançado luso.





“Como parar Leão? Pode ser que fique gripado...”, referiu, entre sorrisos. “Ele é um campeão, mas é errado pensar em individualidades, até porque significa colocar demasiado peso em quem terá de o marcar”, frisou o técnico italiano, que só perdeu dois jogos esta época – até ao momento, a Roma foi a única a vencer no reduto do Empoli. Já Stefano Pioli garantiu que a equipa está bem, apesar de não contar com Maignan, Theo Hernández e Origi.