Dalot: «Ibrahimovic é muito exigente connosco... tem sido fantástico»

Diogo Dalot mostra-se feliz no AC Milan e em trabalhar com um dos jogadores que vê como referência: Zlatan Ibrahimovic. O internacional português elogia o veterano, admitindo que tem sido peça chave na evolução da equipa de Milão.





"Ibrahimovic é muito exigente connosco. É sempre um dos primeiros a chegar aos treinos. São este tipo de coisas que nos ajuda a ver que talvez precisemos ser tão profissionais quanto ele. Se queremos ganhar o que ele ganhou, então temos de fazer isto durante muito tempo", referiu Dalot em entrevista à Associated Press."É uma boa forma de perceber como ser bem sucedido no futebol, como queres estar daqui a 10 ou 15 anos. Tem sido uma boa surpresa trabalhar com ele", admitiu.O jovem lateral português refere ainda que trabalhar com Ibrahimovic, com a sua exigência, está a ajudá-lo a confiar mais em si e no seu futebol: "Ibrahimovic ajuda-nos a ter confiança, quando vê que precisamos", diz exemplificando: "Se não estivermos bem nos jogos ou treinos ele diz-nos, é exigente, e vindo dele ouvimos.""Sei as minhas qualidades, o que posso fazer, mas se não jogar, não é bom. Sentir o relvado, sentir os jogos de novo, ganhar e jogar os 90 minutos... tem sido fantástico", sublinha Dalot, cedido pelo Manchester United ao AC Milan até final da época.