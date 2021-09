Daniel Maldini queria conduzir autocarros

Daniel Maldini, avançado do Milan, é o mais recente craque do clã familiar que deu ao mundo do futebol Paolo (seu pai) e Cesare (seu avô). Mas, em criança, o seu sonho era bem diferente. Num documentário sobre a família Maldini, o jovem jogador confessava ao pai, bem mais novo, que não queria ser futebolista quando crescesse. "Quero ser condutor de autocarros", respondeu Daniel ao lado do irmão Christian, mas envergando uma camisola do Barcelona.

Pois bem, é mesmo caso para dizer que passou ao lado de uma grande carreira, literalmente... Daniel deixou a ideia de ser motorista de lado e dedicou-se mesmo ao jogo, em que o pai e o avô brilharam. A sua caminhada no futebol ainda está a começar, mas vai dando sinais de que pode seguir as pisadas dos homens da sua vida.

No fim de semana, o avançado, de 19 anos, estreou-se a marcar pelo Milan, clube que diz muito a toda a família. Aliás, o pai Paolo é o diretor técnico do clube, atualmente. Já está há três temporadas integrado no plantel principal dos rossoneri, mas este ano parece ser aposta mais regular, pois já participou em quatro partidas. Sendo que nas épocas anteriores somou somente onze utilizações. Aparentemente, está aí uma nova estrela Maldini!