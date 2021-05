Diogo Dalot deixa o AC Milan com agradecimentos do treinador

O AC Milan, sabe Record, ainda reserva a esperança de conseguir contratar Diogo Dalot ao Manchester United, mas isso esbarra na intenção dos red devils em contar com a versão mais amadurecida do lateral direito na próxima temporada.





Mesmo conhecendo esta realidade, o técnico dos transalpinos não se privou de deixar uma palavra de apreço a Dalot, após a vitória (2-0) sobre a Atalanta, na derradeira jornada da Serie A, que deixou o AC Milan no 2.º posto, permitindo o regresso do clube à Liga dos Campeões."Não posso deixar de agradecer uma vez mais a estes jogadores. Ao Diogo Dalot e ao Brahim Diaz, que jogaram sempre bem, nunca deixaram de demonstrar disponibilidade total, de trabalhar a 100 por cento. Obrigado", afirmou Stefano Pioli."O Milan regressa à Liga dos Campeões com todo o mérito. Estamos muito felizes por devolver ao clube um lugar que lhe pertence, que é estar nos maiores palcos europeus. Foi uma caminhada difícil, mas o grupo esteve sempre unido e determinado nos momentos mais difíceis. Estou feliz pela minha temporada e por ter ajudado o Milan a concluir a Serie A no segundo lugar e voltar à Champions 7 anos depois", reagiu Diogo Dalot.Diogo Dalot foi cedido pelo Manchester United ao AC Milan por uma época. Com a camisola dos transalpinos fez 33 jogos e apontou dois golos. O jogador, de 22 anos, promete agitar as notícias de mercado de transferências no verão, mas, no imediato, ainda irá participar na fase a eliminar do Campeonato da Europa em sub-21.