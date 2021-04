Diogo Dalot destaca papel de Ibrahimovic

O Milan leva duas derrotas seguidas no campeonato, algo que não aflige Diogo Dalot. O lateral português, que se encontra cedido pelo United aos rossoneri, abordou o atual momento do clube à ‘Sport Media Set’ e revelou a importância de Zlatan Ibrahimovic no balneário.





“Sabemos que o último jogo contra a Lazio não foi o melhor da época, mas felizmente o futebol dá a oportunidade de corrigir todas as semanas. Ibra? Somos mais fortes com ele em campo. Disse-nos que temos de continuar a acreditar no nosso trabalho. Estamos focados em fazer melhor”, sublinhou.