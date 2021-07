Diogo Dalot é o alvo número um do AC Milan

Diogo Dalot é o alvo principal do AC Milan para 2021/22, refere a imprensa italiana esta quarta-feira, dando ainda conta de que o clube italiano já está em negociações com o Manchester United para um novo empréstimo do internacional português.





O lateral direito está contratualmente ligado aos red devils até 30 de junho de 2023 e deixou uma excelente impressão na última época com a camisola rossonera, onde também jogou por empréstimo, o que motiva o AC Milan a tentar nova cedência do jogador, de 22 anos.Recorde-se que Dalot voltou, depois, a brilhar ao serviço de Portugal, nos Campeonatos da Europa sénior e sub-21. Durante o último ano, mesmo estando ao serviço de outra equipa, o lateral foi muito elogiado por vozes ativas e autorizadas de antigas lendas do Manchester United.