Diogo Dalot e o regresso a Manchester: «Será especial, mas agora sou jogador do Milan»

O Milan visita o Manchester United na próxima quinta-feira, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, um "jogo especial" para Diogo Dalot, internacional português emprestado pelos red devils ao clube italiano.





"Será especial, não posso dizer que não", disse o defesa em declarações à televisão do Milan. "Estou feliz por reencontrar os meus amigos do Manchester United e por poder voltar a um estádio que tanto me deu."Só que Dalot, que tem contrato com o clube inglês até 2023, diz que agora veste outra camisola e que, se for chamado a entrar, fará de tudo para o Milan vencer. "Agora sou jogador do Milan e se jogar vou dar o meu melhor pelo clube. Se chegarmos lá com a confiança que temos hoje, certamente tudo vai correr bem."O português marcou o seu primeiro golo pelos rossoneri domingo, frente ao Hellas Verona, e não podia estar mais satisfeito. "Estou muito feliz pelo golo, mas acima de tudo pelo desempenho de toda a equipa. Mostrámos a atitude certa."