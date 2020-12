Diogo Dalot mostra-se radiante pela carreira no Milan

O Milan leva dois encontros seguidos na Liga Europa sem triunfar e Diogo Dalot dá voz à ambição dos rossoneri na prova. Na antevisão do duelo com o Celtic, o lateral, de 21 anos, destaca a sua evolução no clube italiano. “Estes meses têm sido fantásticos em termos de adaptação. Itália é um país muito parecido com Portugal. Por isso, está a ser perfeito. A equipa está a ajudar-me muito e tenho uma grande relação com o treinador. Tentei adaptar-me rapidamente”, frisa, antes de analisar o Celtic: “É um histórico que está numa má fase, o que o pode motivar...” O Milan conta com o regresso de Pioli ao banco (esteve infetado). “Foram 18 dias... Até dormi mal quando soube que ia voltar”, assume o técnico.

O Milan está em 2º lugar, a um ponto do Lille. A equipa de Galtier, sem Renato Sanches (lesionado), recebe o Sparta Praga. “Os rapazes trabalharam muito bem esta semana e queremos garantir o apuramento”, explica o técnico dos dogues.