Diogo Dalot: «No final veremos o que acontece. Estou tranquilo»

Diogo Dalot não escondeu que se sente muito bem em Itália ao serviço do Milan, emblema no qual está emprestado pelo Manchester United até ao final da temporada, em entrevista à televisão Mediaset na véspera do empate em Old Trafford, frente ao Manchester United (1-1), a contar para os oitavos-de-final da Liga Europa.





"O que posso dizer é que me sinto feliz no Milan e pelo que estamos a fazer esta temporada. Estou muito contente porque tenho jogado. No final da campanha veremos o que irá acontecer. Mas não é algo em que pense muito porque estou tranquilo", garantiu o internacional sub-20 português, ambicioso. "O presente perfeito é vencer e ultrapassar a próxima eliminatória da Liga Europa. Esse será sem dúvida o melhor presente que posso ter", explicou o camisola 5 rossonero.A passagem pela Premier League, ao serviço dos red devils, contou com a influência de José Mourinho, principal responsável pela contratação de Dalot ao FC Porto. "Estou muito grato por tudo o que Mourinho fez por mim. Sempre que posso falo com ele porque gosto de tudo em Mourinho. É uma grande pessoa, um grande treinador e ser-lhe-ei sempre grato por tudo o que fez por mim", garantiu.