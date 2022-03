Em Itália garantem que o PSG prepara oferta de 70 milhões por Rafael Leão

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta terça-feira que o PSG está interessado na contratação de Rafael Leão e que prepara uma proposta de 70 milhões de euros pelo internacional português do Milan.O avançado, de 22 anos, tem contrato com os rossoneri até 2024 e o clube italiano já negoceia com Jorge Mendes a renovação por mais dois anos.Leão marcou 11 golos em 32 jogos esta época e tem estado na mira de alguns colossos europeus. O jornal italiano avança, contudo, que nem o Milan nem o jogador querem quebrar o atual vínculo, pelo que uma proposta dos franceses muito provavelmente será rejeitada.O PSG deve perder Kylian Mbappe no próximo verão para o Real Madrid e já procura um avançado para o lugar do francês.