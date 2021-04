Empresário deixa pista sobre futuro de Diogo Dalot: «Continuará num grande»

Diogo Dalot promete ter um verão quente. Várias vozes autorizadas no Manchester United têm exigido o regresso do lateral direito a Old Trafford, mas no AC Milan, onde se encontra por empréstimo dos ingleses, também não falta quem o queira manter por lá.





"O Diogo Dalot tem contrato com o Manchester United até 30 de junho de 2023. A seu tempo serão tomadas todas as decisões relativamente ao seu futuro. Há ainda muito para decidir no campeonato italiano e Diogo Dalot está unicamente focado nos objetivos imediatos do Milan, que passam por concluir a campanha 2020/2021 da melhor maneira possível. Mas, qualquer que venha a ser o futuro, qualquer que seja a decisão que vá ser tomada, é garantido que Diogo Dalot estará ou continuará sempre num grande clube europeu", afirmou, este sábado, ao portal italiano "CalcioMercato", o empresário do cobiçado lateral direito.Carlos Gonçalves rejeita, para já, falar de qualquer outro interessado nos serviços do internacional sub-21 português. "Peço desculpa, mas não alimento especulações. O Diogo Dalot está no Milan por empréstimo do Manchester United e válido até ao final desta época. Essa é que é a realidade. Tudo o que se diz ou o que possa ser dito relativamente a interesses de outros clubes, este não é o momento certo para se falar", acrescentou.O AC Milan joga esta segunda-feira no terreno da Lazio, em jogo da 33.ª jornada da Serie A. A equipa de Diogo Dalot e do também português Rafael Leão ocupa a 2.ª posição, com 66 pontos, menos 10 do que o líder Inter Milão.