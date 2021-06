Ex-jogador do Milan encontrado morto em casa

Seid Visin, antigo jogador dos escalões de formação do Milan, de apenas 20 anos, foi encontrado morto em casa. Foi o Atletico Vitalica, clube onde agora jogava futebol de cinco, quem tornou pública a notícia.





Visin nasceu na Etiópia em setembro de 2000 e chegou a Itália quando ainda era criança. Foi adotado por uma família em Nocera Inferiore, mas mudou-se para Milão, para integrar os escalões de formação do Milan. Segundo a 'Gazzetta dello Sport', foi companheiro de quarto do guarda-redes Gianluigi Donnarumma.Ainda jogou no Benevento, mas retirou-se do futebol em 2016. Regressou a Campania, onde jogava futebol de cinco pelo Atletico Vitalica.Não se sabe ainda o que terá levado à morte do jovem.