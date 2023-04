Fãs do Nápoles insultaram Theo Hernández em foto com o filho e Rafael Leão reagiu assim

Infelizmente as redes sociais são um instrumento onde toda gente pensa que pode dizer o que quiser .. triste são essas pessoas que aproveitam o facto disso para tentar mexer com o nosso psicológico . No passa nada irmão Deus é com a tua família sempre @TheoHernandez ?? — Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 16, 2023

Come si può augurare la morte ad una persona e al proprio figlio? La nostra solidarietà a @TheoHernandez, l’ennesimo atleta oggetto di commenti irriguardosi che non hanno nulla a che fare con lo sport. — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) April 16, 2023

Rafael Leão condenou este domingo, com uma mensagem publicada nas redes sociais, os comentários feitos por alegados adeptos do Nápoles nas páginas oficiais do companheiro de equipa Theo Hernández na Internet. Em causa, está uma publicação onde o lateral internacional francês dá os parabéns ao filho, que serviu de mote para alguns comentários ofensivos por parte dos adversários."Infelizmente, as redes sociais são um instrumento onde toda gente pensa que pode dizer o que quiser. Triste são as pessoas que aproveitam o facto disso para tentar mexer com o nosso psicológico. Não passa nada, irmão. Deus está com a tua família sempre", escreveu o avançado do Milan.Mais tarde, também o Pescara, emblema da terceira divisão italiana, deixou uma mensagem de força ao jogador do Milan. "Como podem desejar a morte de uma pessoa e do seu filho? A nossa solidariedade com Theo Hernández, mais um atleta vítima de comentários desrespeitosos que nada têm a ver com o desporto", pode ler-se na publicação feita nas redes sociais do clube.