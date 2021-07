Fodé Ballo-Touré deixa Monaco e assina pelo AC Milan até 2025

O internacional senegalês Fodé Ballo-Touré vai representar os italianos do AC Milan nas próximas quatro temporadas, até 2025, após ter jogado nos últimos três anos no Monaco, de França, informaram este domingo os dois clubes.

"O AC Milan tem o prazer de anunciar a contratação permanente de Fodé Ballo-Touré ao AS Monaco. O defesa fechou contrato com os rossoneri até 30 de junho de 2025 e vestirá a camisola 5", pode ler-se no sito oficial do emblema milanês, no qual atua o português Rafael Leão.

Os monegascos, que segundo a imprensa gaulesa, receberam cerca cinco milhões de euros dos transalpinos pela transferência, deram conta da saída jogador nascido em França, de 24 anos, enaltecendo as oito assistências em 74 partidas ao serviço do clube do sul de França.

Ballo-Touré é a quinta contratação do AC Milan para a próxima temporada, depois de Mike Maignan, Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Olivier Giroud.