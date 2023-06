Fomos para estúdio com Rafael Leão: E se os três grandes fossem artistas de hip hop?

Como já teve certamente oportunidade de ver no Record, estivemos com Rafael Leão no dia de intensas gravações para a MTV, que o elegeu como artista MTV Push do mês de julho. Uma experiência diferente e onde a conversa girou, obviamente, entre dois tabuleiros - música e futebol.

WAY 45 é a persona do avançado no Milan nestas andanças musicais. Atualmente, integra a label 608 Records, da qual também é membro fundador, e conta com quatro novos singles – Desabafo, apresentado ainda em 2021, e Escolhas, Desabafo 2 e Layah, todos de 2022. Bem recentemente, lançou o seu álbum de estreia, já muito elogiado pelos mais diversos quadrantes.



Gravações dos dois videoclips de WAY 45 decorreram na Amadora

Inevitáveis foram as questões relativas aos artistas que acompanham Rafael Leão nas suas listas de reprodução. O que ouve alguém que também cria música no universo do hip hop? Resposta pronta... e variada: "De Portugal ando a ouvir T-Rex, GSon, Plutónio... A nível internacional ouço Roddy Ricch, Lil Baby, Gunna e Lil Durk."

E foi assim que surgiu um desafio que não estava combinado e que deixou Rafael Leão a pensar longamente - "Que artistas do universo do Hip Hop associas aos três grandes do futebol português?"



O merecido destaque da MTV para com o avançado internacional português

E apesar de termos ajudado o craque, associando Eminem ao Benfica e Drake ao FC Porto, deixámos a escolha do Sporting para Leão, que demorou mas 'marcou' golo: "Isso é uma grande pergunta... Tem de ser um rapper que seja visto como um bocado 'underrated'... Acho que vou pelo Pop Smoke."

Logo a seguir, mais um desafio aleatório que funcionou em pleno - "Que futebolista poderia ter sucesso no mundo da música hip hop, como um rapper de relevo?"



Um intervalo técnico para um retoque na maquilhagem do craque

"Acredito que existem três ou quatro que têm vontade de o fazer e não fazem. Epá, essa pergunta também é complicada. Sei lá... Benzema... Giroud... Têm um bocado de imagem mas não para isto. Já sei - Pogba e o Memphis Depay... Sim, o Memphis é perfeito para isto."

Os olhos de Rafael Leão brilham quando fala do universo da música e em tudo o que tem feito para chegar a este patamar de artista MTV do mês. Mas quando o tema é futebol, a magia é ainda maior. Especialmente quando recorda um nome eterno do desporto-rei, com o qual teve oportunidade de trabalhar e que considera um modelo - Zlatan Ibrahimovic.



Forte ligação a Zlatan Ibrahimovic não foi esquecida nesta entrevista Record

"Temos uma amizade muito boa mas nunca lhe perguntei se era desta que se ia retirar, como acabou por acontecer. Por vezes perguntava-lhe pelas mazelas e ele falava das dores no joelho. Mentalmente é tao forte que quer sempre tentar mais e não dar parte fraca. Mas já percebeu que independentemente de estar pronto a nível mental, o corpo já não corresponde aquilo que ele quer fazer dentro de campo", revelou, aludindo ao ponto final na carreira do gigante sueco.

Mas há mais a dizer sobre o avançado nórdico, especialmente a forma como impactou o jogador e o homem Rafael Leão: "Chegou o momento de dizer adeus e, apesar de tudo, sabemos que fez uma grande carreira. Sou grato por ter jogador com ele e ter recebido tantos conselhos que me ajudaram a ser o jogador que sou hoje. Estou orgulhoso por poder dizer aos meus irmãos e à minha família que joguei com ele."



Rafael Leão em destaque no popular canal televisivo MTV

Só faltava perspetivar aquilo que pode ser a próxima temporada do Milan. E a lição está muito bem estudada e até já foi revelada aos companheiros de plantel e integrantes da direção milanesa: ""Boa pergunta... O que já disse aos meus colegas e à direção é que tivemos uma boa época, apesar de não termos conseguido o campeonato. Mas se fizermos um balanço, entendemos que foi positivo. O Milan já não ia às meias finais da Champions há algum tempo. Acho que na próxima época temos de dar o passo seguinte. Temos de ser consistentes a nível de Champions League e campeonato italiano. Como disse aos meus colegas, temos de ganhar o campeonato, porque o que vivi quando fui campeão foi brutal e quero voltar a experenciar isso novamente... Mais duas ou três vezes!"