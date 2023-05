Franceses avançam que Ibrahimovic não deve renovar com o Milan e está próximo do Monza

O futuro de Zlatan Ibrahimovic não deverá passar pelo Milan, já que termina contrato no final de junho e não deverá renovar o vínculo ao clube italiano - que pretende renovar o plantel com sangue novo - segundo dão conta os franceses do 'FootMercato'.No entanto, a carreira do avançado, de 41 anos, não terminará aqui. É que, de acordo com a mesma fonte, o internacional sueco - que recuperou em fevereiro da lesão no joelho que o afastou dos relvados durante metade da época - está perto de chegar a acordo verbal com o Monza, clube sediado a menos de 20 quilómetros de Milão e que é propriedade de Silvio Berlusconi. O dirigente italiano mantém uma boa relação de amizade com o sueco desde a primeira passagem do jogador pelo Milan e isso poderá facilitar o entendimento entre as partes.Berlusconi não é, ainda assim, a única cara conhecida que Ibrahimovic poderá encontrar no atual 11.º classificado da Serie A, uma vez que também Adriano Galliani, outro amigo próximo do sueco, faz parte da direção do Monza.