Fundo árabe negoceia compra do Milan e já se fala em chuva de milhões para atacar o mercado

Nicolò Zaniolo, jovem médio de 22 anos da Roma de José Mourinho, está também a ser incluído nesta lista da 'Gazzetta dello Sport'. O jogador é também seguido pela Juventus.







A imprensa italiana avança este domingo que o fundo Investcorp trabalha no sentido de comprar o Milan, um negócio a envolver qualquer coisa como mil milhões de euros. E segundo a 'Gazzetta dello Sport' os investidores árabes trariam nada mais, nada menos do que 300 milhões de euros para reforçar a equipa já no próximo verão.E até já se fala em nomes. Com Paolo Maldini e Ricky Massara a manterem-se na direção dos rossoneri, as apostas em termos de jogadores podem passar por Sven Botman, do Lille, Divock Origi, jogador do Liverpool que fica livre no final da época, Marco Asensio, do Real Madrid, Sébastien Haller, do Ajax, ou Christopher Nkunku, do Leipzig.