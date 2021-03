Galliani teve "medo de morrer": «Foram os 10 dias mais longos da minha vida»

"Os dez dias mais longos da minha vida". É desta forma que Adriano Galliani, diretor executivo do Monza e antigo dirigente do AC Milan, recorda o internamento nos cuidado intensivos devido ao Covid-19.





"Foi um pesadelo. Não via nada, só tinha uma parede à minha frente. A unidade de cuidados intensivos não tinha janelas. Lá dentro só há camas. De domingo, 7 a 17 de março, estive nos cuidados intensivos. Tive medo de morrer", contou ao 'Corriere della Sera' numa altura em que já recupera em casa.E prosseguiu: "A saúde é a única coisa que importa na vida. Perdi dez quilos porque naqueles dias malditos não conseguia nem comer uma almôndega. No futebol e em trabalho viajei pelo mundo e tive a oportunidade de frequentar hotéis de luxo. No entanto, assim que entrei na enfermaria depois daqueles dias nos cuidados intensivos disse a mim mesmo: 'Este é o lugar mais lindo da minha vida'. Fiquei horas a olhar para o céu e só isso já enchia o meu coração. Outra vida. Claro que havia as picadas, os aerossóis, o mal-estar continuava, mas ao menos ali via o céu".