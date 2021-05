Giroud na mira do AC Milan

Olivier Giroud é um dos nomes pretendidos para reforçar o plantel do AC Milan na próxima temporada, de acordo com a revista francesa 'France Football'.





O avançado gaulês tem vindo a perder espaço no Chelsea com as chegadas de Timo Werner e Kai Havertz, vindos do Leipzig e do Bayer Leverkusen, e pode aproveitar a lesão prolongada de Zlatan Ibrahimovic para se juntar aos planos de Stefano Pioli para a época 2021/2022.A 'Gazzetta Dello Sport' afirma que Giroud sempre acompanhou a Serie A com atenção e é tido em "alta consideração" pelos responsáveis do clube italiano.Decisiva para esta contratação, pode ser a qualificação do AC Milan para a Liga dos Campeões no próximo ano. A equipa italiana encontra-se atualmente no terceiro lugar da liga, e precisa de um triunfo na última jornada no terreno da Atalanta (já com presença certa na prova milionária) para garantir a qualificação. O atual jogador do Chelsea, que foi convocado por Didier Deschamps para representar a seleção francesa no Euro'2020, pediu um salário de cinco milhões de euros para pelo menos dois anos de contrato.