Homem que deu boleia de mota a Ibrahimovic revela: «Ele quis conduzir mas eu não deixei»

Zlatan Ibrahimovic causou espanto em Itália ao chegar ao Festival de Sanremo de mota, depois de ter apanhado boleia na autoestrada, e a Radio Monte Carlo falou com o motociclista que transportou o avançado do Milan. Franco, um adepto do Milan, conta que nem queria acreditar no que lhe estava a acontecer.





Ibrahimovic canta no festival de Sanremo... e ainda bem que joga futebol

"Estava um tráfego impressionante, por isso decidi à tarde ir de mota. estava a regressar a Borgio Verezzi e parei no trânsito. Aí vi uma carrinha preta com duas pessoas a bordo e percebi que uma delas parecia ser o Ibrahimovic", relata Franco."Pensei 'mas é o Ibra!' A dada altura o motorista baixou o vidro e disse-me: 'O Ibra pergunta se pode levá-lo a Sanremo'. Ao que respondi: 'Claro, sem problema'. Eu tinha um capacete debaixo do assento. Telefonei à minha mulher e disse-lhe: 'Vou levar o Ibra a Sanremo', mas ela não acreditou em mim", acrescentou o adepto do Milan.O motociclista explica depois a primeira conversa com o jogador: "Ele quis conduzir mas eu disse 'não Ibra, eu conduzo'.E prosseguiu: "O que ele disse na televisão é verdade, eu sou um motociclista de fim de semana e nunca tinha conduzido na autoestrada de mota. A sorte é que fomos por Albenga para apanhar a autoestrada para Sanremo e aí havia poucos carros."O jogador prometeu oferecer uma camisola a Franco. "O Ibra foi muito simpático, é uma pessoa requintada. Perguntou-me como me podia agradecer, disse-me que me vai mandar uma camisola. Nem consegui tirar uma fotografia porque quando chegámos ele saiu rápido, saiu da moto e entrou. No final a minha mulher acabou por acreditar em mim, o casamento está a salvo."Recorde-se que Ibrahimovic é um dos apresentadores do Festival de Sanremo, que termina amanhã.