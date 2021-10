Ibrahimovic celebra 40 anos e compra 'brinquedo' avaliado em mais de 450 mil euros

Zlatan Ibrahimovic celebrou domingo o 40.º aniversário e ofereceu a si próprio uma prenda avaliada em mais de 450 mil euros. "Feliz aniversário para o Zlatan", escreveu o avançado do Milan no Instagram, junto a uma foto do seu novo carro.





Trata-se de um Ferrari Sf90 Stradale, dourado, que pode chegar aos 330 km/h. Mas esta não é a primeira vez que o jogador compra um carro novo no seu aniversário. No ano passado ofereceu a si próprio um Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition vermelho, sendo que quando fez 38 anos adquiriu Ferrari Monza SP2, que lhe custou um milhão e meio de euros.Recorde-se que ontem os companheiros de equipa no Milan juntaram-se, juntamente com os funcionários do clube, para celebrar o aniversário do jogador.