Ibrahimovic defende Pioli: «É o nosso treinador e estamos felizes com ele»

"Pioli é o nosso treinador e estamos felizes com ele." Foi desta forma que Ibrahimovic defendeu o técnico do Milan. Em Itália garantem que Antonio Conte pode assumir o banco rossonero mas o sueco, que tornou-se o conselheiro do clube, não concorda com a sua chegada. Na antevisão ao embate de hoje frente ao Frosinone, Stefano Pioli também falou sobre a possível chegada de Conte. "Os rumores ? Não me incomodam, mas aborrecem-me um pouco", disse o técnico dos rossoneri, acrescentando: "O importante é que tanto os meus jogadores como eu, acreditamos que podemos dar o nosso melhor até ao final da época."

Lecce trama Fiorentina

No arranque da 23.ª ronda, o Lecce venceu (3-2) a Fiorentina graças a dois golos para lá dos descontos. Piccoli (90’+1) e Dorgu (90’+2) foram os autores da sensacional reviravolta.