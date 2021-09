Ibrahimovic e a inexperiência dos jogadores do Milan na Champions: «Pensei que era uma piada...»

Zlatan Ibrahimovic ficou de fora do encontro do Milan frente ao Liverpool, devido a lesão, mas não deixou de comentar a exibição dos companheiros de equipa após o desaire em Anfield. Em declarações à imprensa italiana, o avançado sueco revelou ter ficado incrédulo quando, no final da época passada, perguntou aos jogadores do emblema de Milão quantos deles já tinham disputado um jogo na Liga dos Campeões.





"Para muitos deles foi a primeira vez na Liga dos Campeões, mas agora sabem como é e o que têm de fazer para a disputar. Estou feliz pelos meus companheiros. Lembro-me que no final da época passada perguntei quantos tinham jogado na Champions e só dois ou três levantaram a mão. Pensei que era uma piada, mas era verdade. A bola da Liga dos Campeões dá-te outro energia e mais adrenalina. Estou ansioso por jogar a Liga dos Campeões em San Siro com o estádio cheio", referiu o jogador, de 39 anos, que falou ainda do seu atual estado físico."Há que acompanhar a situação dia a dia, não é segredo para ninguém. Tenho um problema nos tendões e não me arrisco a sofrer as consequências. Quero jogar toda a temporada e pensar que não sou um super-homem. O meu problema é que trabalho demasiado e gosto de sofrer. Desta vez vou ouvir o meu físico", disse.Ibrahimovic abordou ainda a Superliga Europeia, uma competição que o internacional sueco não apoia."Quando apareceu a pandemia da Covid-19 muitos clubes não tinham adeptos [nos estádios] e patrocinadores. Os clubes que mais sofreram com isso tentaram recuperar rapidamente. Mas ninguém pensou em perguntar aos jogadores. A primeira coisa a fazer devia ter sido falar connosco. Quem a inventou esteve mal, porque são os jogadores que têm de entrar em campo", apontou.