Ibrahimovic e a luta contra a covid-19: «Chamava as paredes de casa pelo nome»

A Covid-19 "teve a coragem de desafiar" Zlatan Ibrahimovic e agora o sueco reconhece que, afinal, nada foi assim tão fácil como quis passar nas suas mensagens.





"Quando contraí a doença, fiquei bastante calmo. Fiquei quase intrigado, queria ver o que era. Atingiu o mundo inteiro, foi uma grande tragédia e tinha chegado a mim também. Disse a mim mesmo: 'Vamos ver o que acontece'. Tive uma dor de cabeça, não muito forte, mas irritante, e também perdi o gosto. Ficava em casa irritado, não conseguia sair de casa e nem treinar bem. Para mim, ficar parado é assustador", afirmou ao 'Corriere della Sera'.E prosseguiu: "A certa altura falava com a casa e chamava as paredes pelo nome. A dado momento só pensava na covid e imaginava todos os males possíveis em mim, mesmo aqueles que não tinha. É, por um lado, a dor que realmente se sente, mas também a dor que se pensa que sente. É um vírus terrível e que não deve ser desafiado. Sofremos muito, mas devemos levar uma mensagem positiva e de confiança. Use máscaras e mantenha distância, sempre".", assumiu o jogador do Milan.