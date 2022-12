Ibrahimovic e a resposta que não quer ouvir dos mais novos: «Comigo estão metidos em sarilhos»

Zlatan Ibrahimovic garante que não é um jogador egoísta e que em campo apenas quer ajudar a equipa a ganhar. Conhecido pelo seu grande ego, o avançado sueco do Milan, de 41 anos, afiança que no relvado o seu pensamento é outro, completamente altruísta."Sou um jogador que quer ajudar, seja de que forma for, não tenho o ego de alguém que quer fazer tudo sozinho. Estou no Milan para dar tudo, para ajudar os meus companheiros de equipa a serem melhores, a terem sucesso e a entenderem o que estão a fazer", explicou o jogador, que recupera de uma lesão num joelho e deve voltar ao ativo em janeiro."É sacrifício, trabalho árduo, não fazemos isto apenas para passar tempo. Quando fazes uma assistência é tão importante como marcar o golo", explicou, em declarações à televisão do Milan. "Pergunto aos mais novos 'se tens um companheiro livre para marcar, marcas ou assistes?' Se eles disserem que marcam, digo-lhes que comigo estão metidos em sarilhos porque a mentalidade certa é acreditar que assistir é tão importante como marcar."E prosseguiu: "Há jogadores que vão mais para o golo, mas do meu ponto de vista isso não é o melhor, não és um jogador completo assim. És completo se elevares os teus companheiros de equipa ao teu nível."