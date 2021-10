Ibrahimovic e o principal candidato ao Scudetto: «O Zlatan joga no Milan? Então é o Milan»

Ibrahimovic celebrou recentemente o seu 40.º aniversário. O avançado sueco, que está ao serviço do Milan, teve direito a uma festa de arromba organizada pela mulher, e poucos dias depois mostrou-se bem humorado num programa de televisão italiano, garantindo que ainda se sente "um jovem". Zlatan aproveitou ainda para deixar uma mensagem bem ao seu estilo, quando questionado acerca do futuro vencedor da Serie A.





"Tenho alguns aborrecimentos, afinal de contas tenho 40 anos. Mas ainda me sinto um jovem. Passou-se mais um ano, mas estou à espera para poder voltar ao campo. Lesão no joelho? Estou melhor", começou por dizer.Relativamente ao candidato ao título da Serie A na presente temporada, Zlatan respondeu... à Zlatan. "Quem é que ganha o Scudetto? Em que equipa é que joga o Zlatan? No Milan? Então é o Milan", rematou.Os rossoneri voltam a entrar em campo no dia 16, pelas 19H45, na receção ao Hellas Verona.