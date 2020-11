Ibrahimovic eleito o melhor jogador da Serie A no mês de outubro, aos 39 anos

Zlatan Ibrahimovic continua a mostrar que a idade é apenas um número. O avançado, de 39 anos, foi considerado o melhor jogador da Serie A em outubro, por força das grandes exibições e dos 7 golos que já leva ao serviço do Milan. O sueco é o melhor marcador do campeonato.





"O início da temporada do Zlatan Ibrahimovic foi fantástico, com sete golos marcados em quatro jogos. Ele mudou a cara do Milan desde que voltou ao nosso campeonato, arrastando os companheiros para o campo com seu carisma e qualidade. Como um verdadeiro campeão. O Ibrahimovic é um campeão infinito e a prova de que a idade não é um fator determinante se se trabalhar todos os dias com seriedade, entusiasmo e paixão", disse Luigi De Siervo, CEO da Serie A.