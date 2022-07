Ibrahimovic está disposto a aceitar corte brutal no salário para continuar no Milan

Zlatan Ibrahimovic está disposto a sofrer um corte brutal no salário para continuar no Milan na próxima época. Habituado a negociar vencimentos na ordem dos milhões, o avançado sueco, que em outubro comemora o 41.º aniversário, acedeu, segundo o jornal 'As', a receber apenas 100 mil euros na próxima temporada.O 'Ibra' está a recuperar de uma lesão no joelho e vai não jogar pelo menos até ao início de 2023.Mas desta forma poderá continuar recorrer aos serviços médicos do clube e a utilizar as instalações em Milanello.Apesar da sua idade, Ibrahimovic foi um elemento fundamental no balneário esta época em que o Milan voltou a conquistar o título da Serie A.