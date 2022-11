Ibrahimovic explica por que gosta de ser assobiado nos estádios: «Quanto mais, melhor»

Zlatan Ibrahimovic deu uma entrevista ao canal de televisão do Milan onde abordou a rivalidade com o Inter e a forma como pode ser recebido pelos adeptos nerazzurri no jogo da Supertaça de Itália, que se disputa a 18 de janeiro. O avançado sueco, de 40 anos, foi sujeito a uma cirurgia a um joelho, em maio, e já deverá estar disponível para o dérbi de Milão."O momento que gosto mais é quando entro em campo e os adeptos rivais me assobiam. Isso faz-me sentir vivo", explicou o sueco. "Ninguém me pára depois disso. Quando mais assobiarem melhor. Prefiro que assobiem do que aplaudam porque ao longo da minha carreira tudo esteve sempre contra mim, nunca a favor. Prefiro assim, sinto-me empolgado."E prosseguiu: "Se conseguir ganhar depois disso, é a melhor sensação que existe. É por isso que jogar contra o Inter é fantástico. Obviamente significa mais do que outros jogos, mas não se pode perder a concentração. Isso pode acontecer quando não tens experiência, há jogadores que perdem o controlo."