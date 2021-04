Ibrahimovic fura 'protocolo Covid': «Só beberam um copo»

Ibrahimovic terá violado as regras do confinamento impostas em Itália devido à Covid-19. Como Milão está situada numa zona vermelha, por causa do elevado número de infeções, o Governo proibiu a abertura de restaurantes. Todavia, segundo ‘La Gazzetta dello Sport’, o avançado do Milan jantou domingo no restaurante de um amigo e levou com ele Abate, antigo defesa rossonero.





"Não jantaram, só beberam um copo", alegou o dono do restaurante, procurando livrar o sueco da embrulhada. Entretanto, o Sassuolo bateu (1-0) o Benevento com um autogolo de Barba. O Benevento já marcou quatro golos na própria baliza na Serie A, só sendo superado pelo Schalke (5) nos Big 5.