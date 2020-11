Ibrahimovic furioso depois da derrota do Milan na Liga Europa

Zlatan Ibrahimovic estava furioso depois da derrota do Milan em casa, diante do Lille, na Liga Europa, segundo relata esta manhã a imprensa italiana.





O avançado sueco, de 39 anos, alinhou de início mas foi substituído aos 61 minutos e já no banco gesticulou de forma irritada na direção do treinador, Stefano Pioli, mostrando estar muito insatisfeito com a atuação e com o resultado.Os rossoneri vinham de uma sequência de 24 jogos sem perder, mas caíram com estrondo em casa. O Lille venceu por 3-0, com um hat-trick de Yusuf Yazici.O 'Corriere dello Sport' adianta que o avançado sueco pretende dar conta da sua frustração aos colegas amanhã, quando a equipa voltar aos treinos.O treinador foi questionado sobre a postura de Ibra. "Não ouvi o que ele disse, obviamente ele não estava satisfeito com o seu desempenho e com o da equipa. Vamos crescer a partir disto."