Ibrahimovic: «Hoje os jogadores são vistos como grandes apesar de terem feito muito pouco»

Zlatan Ibrahimovic deu uma entrevista ao canal ‘Discovery’ onde falou da sua paixão pelo jogo e do orgulho que tem em ser um jogador da 'velha guarda'. O avançado sueco do Milan, de 39 anos, elegeu Ronaldo, o Fenómeno, como o melhor da história, e falou da ligação de LeBron James à política.





"Ronaldo, o Fenómeno, é o melhor jogador de todos os tempos. Para mim esse Ronaldo é futebol. A forma como se mexia, para mim é o melhor jogador da história, sem dúvida", considerou Zlatan, sobre o brasileiro.O sueco, que se mostrou muito orgulhoso da carreira que conseguiu, mostra-se incrédulo com a forma como os jovens jogadores rapidamente ganham o estatuto de estrelas. "Os jogadores jovens jogam cinco minutos e são vistos como grandes por toda a gente. Fico feliz por vir da velha escola. As redes sociais mudaram tudo, hoje, graças a elas os jogadores são vistos como campeões apesar de terem feito pouco. Antes não era assim, tinhas que conseguir grandes coisas durante muito tempo para ser visto como um grande jogador, não era só chegar. Era preciso jogar bem e brilhar durante muito tempo", sublinhou, acrescentando: "Sinto-me feliz e agradecido de cada vez que entro em campo. Nunca perdi a paixão pelo que faço. A bola é a minha melhor amiga e quero estar com a minha melhor amiga durante toda a minha vida."Ibrahimovic foi também convidado a comentar as ligações do basquetebolista LeBron James à política. "É fenomenal o que ele faz. Mas não gosto quando as pessoas com algum tipo de status se dedicam à política ao mesmo tempo. Quero dizer, faz o que fazes bem. Jogo futebol porque sou o melhor a jogar futebol, não gosto de política. É o primeiro erro que as pessoas cometem quando se tornam famosas e atingem um certo status."