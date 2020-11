Ibrahimovic 'mãos largas': sueco oferece PlayStation 5 a todos os companheiros no Milan

A PlayStation 5 foi esta quinta-feira colocada à venda na Europa e Zlatan Ibrahimovic decidiu dar uma prenda de Natal antecipada a todos os companheiros do AC Milan.





Zlatan Ibrahimovic a offert une #PS5 à tous ses coéquipiers du Milan AC ! pic.twitter.com/0zhy457hUc — Vines Foot (@vinesfoot) November 19, 2020

O avançado sueco brindou os craques do plantel rossoneri com a nova consola da Sony e os felizardos não perderam tempo para agradecer ao jogador de 39 anosO português Rafael Leão, Samu Castillejo e Mateo Musacchio foram três dos contemplados com o presente a recorrerem às redes sociais com imagens do novo 'brinquedo' e mensagens de agradecimento a Ibrahimovic.