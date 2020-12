Ibrahimovic não pensa no final na carreira: «Vou continuar até não poder mais»

Zlatan Ibrahimovic não pensa colocar um ponto final na carreira. Pelo menos para já. Apesar dos 39 anos, o experiente avançado sueco está a fazer uma grande época pelo AC Milan (leva 11 golos em 10 jogos) e sente-se preparado para se manter em atividade.





"Vou continuar até não poder mais fazer aquilo que tenho feito. Só preciso de manter-me fisicamente bem e o resto resolve-se", afirmou o avançado sueco, em declarações à BBC Sport.Ibrahimovic testou positivo à Covid-19 no final de setembro e falhou 4 jogos da equipa. Nas últimas semanas, tem estado a recuperar de uma lesão muscular e já perdeu mais 6 jogos do Milan entre campeonato e Liga Europa. A equipa rossoneri, onde atuam os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão, está a surpreender e lidera a Serie A sem qualquer derrota, mas o sueco põe um 'travão' na euforia."Estamos num forma inacreditável, mas ainda não ganhámos nada e temos de ter consciência disso", atira, dando conta das diferenças entre a atual e a anterior (entre 2010 e 2012) passagens pelo clube. "A primeira vez que vim para o Milan, o clube lutava pelo título. Agora vim numa situação de devolver o clube e a equipa ao topo, que é onde deve estar. É um desafio diferente e que me dá gosto, porque quando dizem que é muito difícil, que é quase impossível, é aí que entro em cena e me sinto vivo", concluiu.