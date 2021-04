Ibrahimovic nem aos mais novos perdoa: «Se falhas no treino ele repreende-te logo»

Aos 19 anos, Lorenzo Colombo é uma das maiores promessas do futebol italiano e do AC Milan, clube ao qual está vinculado até 2024. Por agora está cedido ao Cremonese, da Serie B, mas o seu objetivo é claro: voltar aos milaneses, para continuar a aprender com Zlatan Ibrahimovic. Ao portal 'Goal', que recentemente o colocou com um dos jovens mais promissores do Mundo, o avançado lembrou os momentos que teve com o sueco e revelou que o veterano dianteiro não perdoa os colegas quando erram, nem mesmo os mais novos.





"É fantástico. É difícil explicar a sorte que sinto por treinar com ele. O Ibrahimovic fez história no futebol, por isso tê-lo como meu colega de equipa logo no começo da minha carreira é um privilégio que poucos têm. Sinto-me muito sortudo. Tento absorver o máximo possível, especialmente ao vê-lo e analisando os detalhes. Espero que isso me ajude no futuro. Pessoalmente sinto que o desapontamento que ele mostra ajuda-me imenso, pois durante os treinos ele espera sempre o melhor, não podes errar. Se cometes um erro, ele vai repreender-te. Para mim isso é algo muito bom. Ajuda-te a manter-te no caminho certo e obriga-te a subir o nível. E isso, obviamente, faz-te a evoluir", explicou o jovem jogador, que recentemente esteve no Europeu de Sub-21 e que será adversário de Portugal nos quartos-de-final da prova.