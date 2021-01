Ibrahimovic obrigou miúdo a tirar luvas na estreia e a justificação surpreende

Contratado ao Lyon no mercado de verão, Pierre Kalulu viveu há cerca de um mês a sua estreia pelo AC Milan - num jogo da Liga Europa, diante do Sparta Praga - e logo aí percebeu que para jogar no conjunto italiano há que cumprir certos 'requisitos'... definidos por Zlatan Ibrahimovic. Um deles foi revelado pelo próprio avançado sueco e nem o frio serve de desculpa para não o cumprir.





"Há umas semanas, o Pierre Kalulu fez a sua estreia pelo AC Milan e estava a usar luvas. Disse-lhe para as tirar! Como é que te vai parecer um jovem defesa central que se estreia a jogar de luvas? De certeza que não vai assustar o avançado", atirou o avançado sueco, bem ao seu jeito, em entrevista ao 'Corriere dello Sport'