Ibrahimovic pode voltar ao Milan como... dirigente

Zlatan Ibrahimovic pode estar perto de regressar ao Milan para desempenhar uma função de ligação entre o plantel, a equipa técnica e a estrutura diretiva. De acordo com a ‘Gazzetta dello Sport’, o antigo jogador sueco encontra-se em contacto permanente com o emblema italiano há já algumas semanas, devendo o desfecho do processo ocorrer nos próximos dias.

Agora com 42 anos, o ex-ponta de lança rossonero é tido em elevadíssima consideração por todo o ‘universo Milan’, nomeadamente pelos seus antigos companheiros e por Stefano Pioli, acreditando o técnico que Ibra poderá mesmo assumir um papel primordial no projeto.