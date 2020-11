Ibrahimovic recebe más notícias

A lesão que Zlatan Ibrahimovic sofreu ontem no jogo com o Nápoles - que o levou a deixar o campo a 10 minutos do fim do encontro, depois de ter marcado dois golos - vai forçar o sueco a uma paragem mais longa do que certamente desejaria.





Os exames realizados hoje revelaram uma "lesão no bíceps femoral do músculo esquerdo" e dentro de 10 dias o avançado vai ter de se submeter a novos exames.Uma dor de cabeça para o treinador do Milan, Stefano Pioli, que não poderá contar com o influente avançado pelo menos para os jogos com o Lille, Fiorentina e Celtic.Ibrahimovic, não obstante os seus 39 ans, já marcou 10 golos em oito jogos na Serie A esta época.