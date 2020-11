Ibrahimovic rejuvenesce aos 39 anos: «Não vejo muitos jogadores capazes de fazer o mesmo do que eu»

Zlatan Ibrahimovic é uma força da natureza. Aos 39 anos o sueco é o melhor marcador da Serie A, com 10 golos, e mostra que o futebol não tem idade. O jogador do Milan - que está a recuperar de uma lesão - explicou numa entrevista ao site da UEFA a paixão que ainda o move.





"A primeira pergunta que me fizeram quando regressei ao Milan foi sobre os ex-jogadores do clube que tinham voltado e que não tinham correspondido às expectativas. Qual seria a diferença no meu caso? Respondi-lhes que nunca perdi a paixão por aquilo que faço", sublinhou o avançado.Depois especificou: "De cada vez que entro em campo sinto-me como uma criança que come doces pela primeira vez. Dei-me conta que o futebol é o meu melhor amigo e eu quero estar com o meu melhor amigo para o resto da minha vida. Quando jogo levo para o campo o meu caráter, a minha personalidade e obviamente a minha qualidade. Pressiono muito os meus companheiros, tento tirar o máximo de cada um deles. Alguns não gostam disso, outros aceitam menos e há os que não aguentam. Metem-se em problemas quando têm um desempenho ao mais alto nível apenas quando é necessário, pois eu quero que o façam todos os dias. Para mim, a forma de treinar é a forma de jogar."Aos 39 anos revela uma forma física invejável e a verdade é que trabalha para isso. "Nunca estou satisfeito, quero sempre mais. Talvez por isso estou aqui hoje, posso jogar e fazer aquilo que estou a fazer. Não vejo muitos jogadores, no passado nem no presente, capazes de fazer o mesmo. Considero-me como o Benjamin Button, rejuvenesço a cada dia que passa. Prometo que vou jogar todo o tempo que conseguir ao mais alto nível. O dia em que não conseguir mais, deixarei de jogar porque preciso de me sentir vivo, de sentir que estou a devolver algo."