Ibrahimovic responde a LeBron: «Atletas deveriam ser atletas e políticos deveriam ser políticos»

Já saiu o mais recente episódio da série polémica que conta com Zlatan Ibrahimovic e LeBron James como protagonistas do enredo. O avançado sueco não se deixou ficar pelas últimas declarações do basquetebolista norte-americano e decidiu responder-lhe, afirmando que "racismo e política são coisas diferentes" e que não devem ser misturadas.

"Racismo e política são coisas diferentes. Os atletas unem o Mundo, a política divide-o. São todos bem-vindos ao nosso ambiente, não importa de onde venhas, fazemos tudo para unir as pessoas. O nosso papel é unir o Mundo a fazer aquilo que melhor sabemos fazer. Não fazemos as coisas porque não somos bons nelas, caso contrário eu estaria na política. A minha mensagem? É que os atletas deveriam ser atletas e que os políticos deveriam ser políticos", disse o sueco, em declarações durante o Festival de Sanremo, em Itália.