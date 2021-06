Ibrahimovic sobre Mourinho: «É uma personagem, tudo o que ele diz dá a volta ao Mundo»

Zlatan Ibrahimovic deu uma extensa entrevista à 'Gazzetta dello Sport' em que falou da sua época no Milan, das lesões, do futuro, de Mourinho e até de Ancelotti. O avançado sueco abordou também a sua condição física e a vontade de jogar futebol.





"Dececiona-me mais ter perdido tantos jogos pelo Milan", explica Ibra, quando inquirido sobre o facto de falhar o Europeu, "Gostava de ter ajudado mais, já que normalmente faço 50 jogos por ano. Devia ter sido mais realista, perguntar mais ao meu corpo, mas não posso. Obviamente tenho pena de não poder representar a Suécia, mas voltar quando não estou a 100 por cento... Prefiro ficar de fora", considerou.E até quando vai jogar? "Devia ser mais realista, mas não consigo. Vou dar sempre o máximo", disse o avançado, de 39 anos, admitindo ser egoísta. "Gosto de ser egoísta. Há muitos reis, mas deus só há um e sou eu. Sem os meus companheiros não vou a lado nenhum, sei disso.Zlatan minimizou, também, a sobrecarga do calendário. "Quando um jogador não joga aborrece-se. Se joga demasiado diz que é muito. Quando há sol faz calor, se não há sol é porque está mais fresco... Precisamos de um equilíbrio."O sueco foi também inquirido sobre os elevados salários quie ganham muitos jogadores. "O que é demsiado? Cada um tem o seu valor e depende de quanto necessites de um jogador. O valor é estabelecido pelo mercado, é como a bolsa."José Mourinho, com quem Zlatan trabalhou no Manchester United e no Inter, está de regresso a Itália, agora para treinar a Roma, e o sueco vê com bons olhos a chegada do português à Serie A. "É um grande desafio. Vai acontecer-lhe como a mim, chega a um clube que não é favorito, mas ele está habituado. Por essa razão vai ser bonito. O Mourinho é uma personagem, tudo o que diz dá a volta ao mundo. Para a Serie A será bom."Sobre Allegri, considerou que o treinador que agora regressou à Juventus, devia ter aproveitado a pausa na carreira para trabalhar fora do país. "Devia ter sido melhor ganhar alguma experiência no estrangeiro, mas nem todos são como o Zlatan, que agarra nas suas coisas e entra no jardim dos outros".Já no diz respeito a Ancelotti, que regressou ao Real Madrid, sublinhou: "É um grande desafio para ele."