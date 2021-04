Ibrahimovic vai renovar contrato com o Milan

Ibrahimovic vai renovar o contrato com o Milan, passando a estar vinculado até 30 de junho de 2022. Zlatan vai auferir, durante a próxima época, 6,5 milhões de euros, prevendo o novo vínculo um encaixe suplementar de 500 mil euros caso o clube se qualifique para a Champions. A comunicação social italiana não está, no entanto, em sintonia quanto ao dia em que vai ocorrer a assinatura do novo contrato. A Sport Mediaset adianta que a cerimónia pode ter lugar hoje, enquanto a Sky Sport Italia refere que se realizará num dos próximos dez dias.

Zlatan é o principal responsável pela boa época do Milan, que ocupa o 2º lugar na Serie A. Com 39 anos, o ponta-de-lança sueco totaliza 15 golos nesta edição do campeonato, sendo apenas superado por Ronaldo (24), Lukaku (20) e Muriel (18).