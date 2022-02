Imprensa italiana revela por que razão o Milan não contratou Renato Sanches em janeiro

O canal televisivo 'Sportitalia' revela que o Milan podia ter contratado Renato Sanches ao Lille, por 20 milhões de euros, mas o negócio não avançou no mercado de inverno recentemente fechado devido às exigências do empresário Jorge Mendes.Segundo o comentador daquele canal, Rudy Galetti, o Milan aceitou pagar os 20 milhões de euros ao Lille, mas Jorge Mendes queria um salário para o jogador de 6 milhões de euros limpos, mais a sua comissão por intermediar o negócio.Outro problema foi o facto de o empresário querer incluir uma cláusula de rescisão válida apenas para clubes da Premier League, algo que os rossoneri também não encaram com bons olhos.Renato Sanches tem contrato com Lille até junho de 2023.