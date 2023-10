Insólito: Giroud acabou o Génova-Milan à baliza e brilhou com uma grande defesa... aos 90'+14

Parece mentira... mas não é. Apesar do golo de Pulisic aos 87 minutos, que resolveu o Génova-Milan (0-1) deste sábado, é justo dizer que o jogo contou ainda com outro herói... improvável. É que já nos instantes finais da partida, Mike Maignan, guarda-redes dos rossoneri, viu o cartão vermelho e precisou de ser substituído. Confrontado com o facto de já ter realizado as cinco substituições, Stefano Pioli decidiu recuar Olivier Giroud para a baliza, e certo é que o avançado francês ainda teve tempo para brilhar aos 90'+14, saíndo aos pés de um adversário e realizando uma defesa que salvou a sua equipa. Veja o vídeo abaixo!