Investidor norte-americano chega a pré-acordo para a compra do Milan por 1.3 mil milhões de euros

O AC Milan, que ontem conquistou o campeonato italiano, poderá ser adquirido muito em breve por um fundo de investimento norte-americano.





De acordo com a 'Bloomberg', o grupo Redbird Capital Partners, com base em Nova Iorque, já terá alcançado um pré-acordo com os rossoneri para a compra do clube por uma verba a rondar os 1.3 mil milhões de euros, uma aquisição que poderá ficar fechada ainda durante esta semana.