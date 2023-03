Italianos avançam que Giroud já chegou a acordo com o Milan para a renovação de contrato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jornalista Gianluca Di Marzio avança esta quarta-feira que Olivier Giroud, experiente avançado internacional francês, chegou hoje a acordo com o Milan para a renovação de contrato por mais uma temporada (até final de 2024).

Segundo a mesma fonte, o acordo foi alcançado esta quarta-feira após uma reunião entre representantes do clube e do jogador, que deverá assinar o novo vínculo antes do embate contra o Nápoles, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, agendado para 12 de abril.