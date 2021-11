Italianos dizem que Ibrahimovic vai renovar com o AC Milan

Zlatan Ibrahimovic vai renovar com o AC Milan por mais uma temporada, até junho de 2023, revela esta quarta-feira a 'Gazzetta dello Sport'.Segundo o diário desportivo italiano, o clube onde atua o português Rafael Leão - que os rossoneri também querem segurar até 2026 - vai iniciar as negociações com Ibrahimovic após a janela de transferências de inverno.Ibrahimovic, que completou 41 anos em outubro, é o jogador mais bem pago do plantel do AC Milan, com um vencimento a rondar os 7 milhões de euros/época. O atual contrato do avançado sueco termina no final desta época. De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', o jogador sente-se bem no AC Milan e os responsáveis do clube estão satisfeito com o desempenho do 'veterano', por isso o acordo para a renovação deverá ser alcançado sem grandes problemas.Recorde-se que Ibrahimovic regressou recentemente à seleção da Suécia, para tentar ajudar o seu país a garantir o apuramento para o Mundial'2022. Os suecos, que terminaram em segundo do grupo, atrás da Espanha, vão disputar o playoff , tal como Portugal, e até poderão encontrar a Seleção Nacional na final do playoff.